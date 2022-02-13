Ольга Горбачева в купальнике показала страстные объятия с Никитиным

Супруги наслаждаются отдыхом на Сейшелах.

Известная украинская артистка Ольга Горбачева отправилась на отдых.

Звезда улетела на Сейшелы наслаждаться жаркими солнечными днями. Впрочем, знаменитость не забывает радовать своих поклонников порцией нового контента.

Среди других снимков артистка показала, как релаксирует на пляже вместе со своим мужем, продюсером Юрием Никитиным. Ольга в купальнике показала фото, на котором страстно обнимается с возлюбленным.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / instagram.com/gorbachovaolga

К слову, Горбачева посоветовала своим поклонницам, что подарить второй половинке на День влюбленных. Ольга предлагает обратить внимание на творческие подарки.

"Получить очень дорогой и материальный, но подарить в ответ подарок творческий? Да! Вот что я больше всего люблю в жизни женщины. Практикую! Умею. И вот мое предложение на 14 февраля. Он вам – набор любовницы, а вы ему – эротический массаж…Он вам – причину, а вы ему – следствие", — поделилась Ольга.

Читайте также: