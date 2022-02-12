Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія у спідній білизні заговорила про кохання

Екс"НЕАНГЕЛ" Вікторія у спідній білизні заговорила про кохання

Артистка поділилася своїми думками.

Колишня учасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", українська співачка Вікторія Смеюха, заговорила про кохання.

Так, артистка назвала, головну гідність жінки, за яку її кохають. Віка переконана, що це душа.

"Щоб вас кохали, потрібно мати головну гідність, яку не замінять ні смачні десерти, ні майстерні компліменти, ні вміння у ліжку, ні високий інтелект. Безумовно, гідність жінки схована у її душі", - поділилася Віка.

Вікторія Смеюха / instagram.com/vikanablack

Окрім того, до своїх міркувань артистка прикріпила знімок, на якому зображена у чорній спідній білизні. Також співачка доповнила образ довгим халатом.

Так, вбрання чудово підкреслило струнку та спортивну фігуру Смеюхи.

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