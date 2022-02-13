Наталія Валевська у купальнику похизувалася формами: "Богиня"

Артистка показала нові фото з відпочинку на Шрі-Ланці.

Відома українська співачка Наталія Валевська поділилася ефектними фото в купальнику.

Попри те, що зірка вже повернулася до України, у її фотогалереї, схоже, залишилося ще багато неопублікованих світлин з відпочинку на острові Шрі-Ланка. Тож, знаменитість вирішила показати результат знімань та тлі екзотичних рослин. На кадрах виконавиця позувала у білосніжному суцільному купальнику. Наталія розпустила волосся, зробила яскравий макіяж та доповнила образ прикрасами. Валевська похизувалася своєю фігурою.

Наталія Валевська / instagram.com/valevska_official

У дописі виконавиця поміркувала про те, як важливо мріяти.

"Дозвольте собі мріяти! І обов'язково по-великому. Дозвольте мріяти про нездійсненне (звідки ви знаєте, що воно нездійсненне?). Дозвольте собі бути. Дозвольте собі бути гідною будь-яких грошей, будь-якої нагороди, будь-якої слави, великого кохання, чудового відпочинку. Просто дозвольте. Дозвольте собі бути собою! Спочатку просто дозвольте. Потім побачите, що буде", – поділилася зірка.

Наталія Валевська / instagram.com/valevska_official

Реакція шанувальників знаменитості була бурхливою: "Богиня", "Ти фантастична", "Крута та сексуальна".

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