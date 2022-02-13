Литва готова сделать для Украины больше – премьер-министр

11 декабря 2020 года президент Литвы отказывается переехать в резиденцию, потому что ее ремонт слишком дорог. / pixabay.com

"Мы думаем, что, то, что мы уже предоставили – это еще не все", – сказала она.

Литва в случае российского вторжения в Украину готова расширить поддержку Украины.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, — пишет Укринформ со ссылкой на СМИ.

"Как я уже говорила: мы уже собираем запросы на помощь, которую мы можем обеспечить, что касается знаний или оборудования или любых других нужд. Поэтому мы думаем, что, то, что мы уже предоставили – это еще не все. Мы готовы сделать больше", – сказала Шимоните.

Ранее глава правительства Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова президента России Владимира Путина относительно выполнения Киевом Минских соглашений.

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику по отношению к другой стране", — сказала Шимоните.

7 февраля во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин сказал : "...заявил (Владимир Зеленский – ред. ), что ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо выполнять, иначе не выйдет".

Представитель Белого дома Джен Псаки, заявила, что любая шутка об изнасиловании вызовет возмущение у всех в американском правительстве.

Сам Путин также объяснил, почему сказал эту фразу. Он заверил, что "не переходил на личность" с Зеленским.

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