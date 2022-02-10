"Нравится – не нравится...": Путин объяснил свои слова о "красавице"

Путин заверил, что "не переходил на личности" з Зеленским.

Президент страны-агрессора Владимир Путин прокомментировал свою скандальную фразу, сказаную на брифинге з главой Франции Эммануэлем Макрони. Тогда Путин, говоря о выполнении Минских соглашений заявил в адрес Украины: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица".

На сегодняшнем брифинге с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин объяснил, почему сказал эту фразу. Он заверил, что "не переходил на личности" с Зеленским.

"Это не имело никакого личного измерения. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат", — заявил Путин.

Напомним, 7 февраля во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин сказал: "(Владимир Зеленский – ред. ) заявил, что ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо выполнять, иначе не получится".

Как оказалось, Путин в своем выступлении процитировал строчку из песни группы "Красная плесень", известной матерными песнями и едва ли не пропагандой насилия. В песне, из которой Путин, предположительно, взял эти слова, поется о принуждении "спящей красавицы" к сексу.

В свою очередь спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не знаком с творчеством этой группы.

Президент Зеленский отреагировал на вульгарное выражение российского лидера. В Белом доме также отреагировали на заявление Путина "Нравится – не нравится". Джен Псаки заявила что любая шутка об изнасиловании вызовет возмущение у всех в американском правительстве.

"Терпи, моя красавица"? — президент Зеленский ответил Владимиру Путину