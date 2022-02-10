На Закарпатье возле "центра Европы" на автодорогу сошли две лавины: видео

Из-за оползня была перекрыта трасса вблизи популярного туристического места.
В четверг, 10 февраля, автомобильную дорогу Н-09 Мукачево – Львов перекрыли две снежные лавины.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Закарпатья, опубликовав видео ликвидации последствий ЧП.
Снежный оползень произошел в обеднее время на авторасе возле села Деловое в Раховском районе, вблизи популярного туристического места, где расположен так называемый "географический центр Европы".
“Одна лавина была размером около 50 кубических метров, другая – примерно 360. Движение на трассе было перекрыто в течение получаса. Уже все расчистили”, – говорится в сообщении.
В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал. По состоянию на 17:00 движение транспорта было возобновлено.
Напомним, ранее спасатели предупреждали об угрозе схождения лавин в высокогорье Украинских Карпат.
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