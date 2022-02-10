На Закарпатті біля “центру Європи” на автодорогу зійшли дві лавини: відео

Через зсув було перекрито трасу поблизу популярного туристичного місця.

У четвер, 10 лютого, автомобільну дорогу Н-09 Мукачево – Львів перекрили дві снігові лавини.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Закарпаття, опублікувавши відео ліквідації наслідків НП.

Зсув снігу стався в обідню пору на авторасі біля села Ділове у Рахівському районі, поблизу популярного туристичного місця, де розташований так званий “географічний центр Європи”.

“Одна лавина була розміром близько 50 кубічних метрів, інша – приблизно 360. Рух на трасі був перекритий протягом півгодини. Наразі все розчистили”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок надзвичайної ситуації ніхто не постраждав. Станом на 17.00 рух транспорту було відновлено.

Нагадаємо, раніше рятувальники попереджали про загрозу сходження лавин у високогір’ї Українських Карпат.

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