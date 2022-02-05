В Австрії загинуло дев'ять туристів через сходження лавин

В Австрії загинуло дев'ять туристів через сходження лавин

Одна людина зникла безвісти.

В Австрії внаслідок сходження кількох лавин загинуло дев'ятеро людей.

Про це повідомило 5 лютого агентство Associated Press.

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Видання пише, що така кількість нещасних випадків сталася протягом останніх 24 годин у різних федеративних землях.

Три інциденти сталися у Форарльберзі та Тіроле. Там загинуло вісім туристів. За даними поліції, під час одного сходження лавин загинули швецькі піддані та їхній австрійський провідник.

Крім того, влада Тіроля повідомила про загибель однієї людини. Один турист зник безвісти.

Любителів зимового відпочинку в горах Австрії повідомляють про те, що ризик сходження лавин все ще зберігається. До слова, станом на вечір 4 лютого зареєстровано щонайменше 31 окрему лавину.

Як повідомлялося, у гірськолижному центрі Ерджієс, що в провінції Кайсері, троє дипломатів Організації Об'єднаних Націй потрапили під лавину. Внаслідок цього один зі співробітників ООН загинув.

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