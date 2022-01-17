У Туреччині троє співробітників ООН потрапили під лавину, один з них загинув

У Туреччині троє співробітників ООН потрапили під лавину, один з них загинув

Загиблий працював у представництві ООН в турецькому Газіантепі.

У гірськолижному центрі Ерджієс, що в провінції Кайсері, троє дипломатів Організації Об'єднаних Націй потрапили під лавину. Внаслідок цього один зі співробітників ООН загинув.

Про це повідомляє місцеве видання Sabah.

За даними місцевих ЗМІ, лижники потрапили під снігову лавину, яка зійшла на території Erciyes Ski Center. Під час пошукових робіт двох дипломатів, канадських туристів, вдалося знайти. Їх з травмами доставили до лікарні. Третього туриста знайшли мертвим. Загинув 45-річний громадянин Канади, він працював у представництві ООН в турецькому Газіантепі.

Як повідомляє видання, співробітники ООН здійснювали спуск поза обладнаними трасами.

Нагадаємо, у Карпатах 15 січня під час сходження на Говерлу травмувались 49-річна жінка та її 12-річна дитина. Деталі читайте за цим посиланням.

Також в Івано-Франківській області при сходженні на гору Говерлу одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

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