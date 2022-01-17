У Дніпрі поховають вбитого майже 6 років тому водія BlaBlaCar

У Дніпрі поховають вбитого майже 6 років тому водія BlaBlaCar

Відспівуватимуть покійного у Києві, а ховатимуть у рідному Дніпрі.

Майже 6 років тому дорогою з Києва до Львова було вбито водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Нещодавно правоохоронці завершили всі необхідні експертизи у цій справі, тож тіло чоловіка передадуть родичам на поховання.

Про це повідомила мама вбитого Тараса Познякова Ольга Король.

"Завершені необхідні експертизи і ми можемо забрати нашого синочка. Повідомляємо, що відспівування відбудеться 20 січня у Свято-Михайлівському соборі, Варваринському приділі о 13.00 ( м.Київ , вул.Трьохсвятительська, 8). Поховання 21 січня о 11.00 годині в місті Дніпро", - написала Ольга Король.

Нагадаємо, що Співробітники Служби Безпеки України виявили тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова.

Як відомо, Тарас Позняков зник у Києво-Святошинському районі приблизно за 35 км від Києва 4 квітня 2016 року. Вранці він виїхав зі Львова на власному автомобілі, взявши невідомого попутника через популярний сервіс BlaBlaCar, проте до Києва так і не доїхав. Пізніше правоохоронці знайшли автомобіль зі слідами крові. 5 серпня поліція в Хмельницькій області у справі Тараса Познякова затримала ексбійця “Правого сектора” Дмитра Голуба.

Головний підозрюваний у вбивстві таксиста - Кінгісепп Луан, він загинув внаслідок вибуху саморобної вибухівки у квартирі на столичному проспекті Науки. Луан народився у Російській Федерації, більш відомий на прізвисько "Лука".

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