В Днепре похоронят убитого почти 6 лет назад водителя BlaBlaCar

В Днепре похоронят убитого почти 6 лет назад водителя BlaBlaCar

Отпевать покойного в Киеве, а будут хоронить в родном Днепре.

Почти 6 лет назад по дороге из Киева во Львов был убит водитель BlaBlaCar Тарас Позняков. Недавно правоохранители завершили все необходимые экспертизы по этому делу, так что тело мужчины передадут родственникам на похороны.

Об этом сообщила мама убитого Тараса Познякова Ольга Король.

"Завершены необходимые экспертизы и мы можем забрать нашего сынишку. Сообщаем, что отпевание состоится 20 января в Свято-Михайловском соборе, Варваринском приделе в 13.00 ( г.Киев, ул.Трехсвятительская, 8). Похороны 21 января в 11.00 часов", – написала Ольга Король.

Напомним, что сотрудники Службы Безопасности Украины обнаружили тело водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

Как известно, Тарас Позняков исчез в Киево-Святошинском районе примерно в 35 км от Киева 4 апреля 2016 года. Утром он выехал из Львова на собственном автомобиле, взяв неизвестного попутчика из-за популярного сервиса BlaBlaCar, однако в Киев так и не доехал. Позже правоохранители обнаружили автомобиль со следами крови. 5 августа полиция в Хмельницкой области по делу Тараса Познякова задержала эксбийца "Правого сектора" Дмитрия Голуба.

Главный подозреваемый в убийстве таксиста – Кингисепп Луан, он погиб в результате взрыва самодельной взрывчатки в квартире на столичном проспекте Науки. Луан родился в Российской Федерации, более известен по прозвищу "Лука".

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