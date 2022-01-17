В Черкассах тело мужчины нашли под льдом с помощью дрона (видео)

Тело передали работникам полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия.
В городе Черкассы спасатели под льдом на реке Днепр обнаружили тело мужчины, используя подводный беспилотник.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечено, во время патрулирования побережья Днепра в районе пляжа "Ривьера" на расстоянии около 150 метров от берега водолазы ГСЧС обнаружили вероятное место провала человека под лед.
Специалисты с помощью дрона обследовали дно реки и увидели тело мужчины.
"Отделением поисковых водолазно-спасательных работ АРЗ СП с глубины около 6 метров тело погибшего поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции", — отметили в ведомстве.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в Кировоградской области на реке провалились под лед двое детей, 2009 и 2012 года рождения. Спасти их, к сожалению, не удалось.
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