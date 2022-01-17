У Черкасах тіло чоловіка знайшли під кригою за допомогою дрону (відео)

У Черкасах тіло чоловіка знайшли під кригою за допомогою дрону (відео)

Тіло передали працівникам поліції, які з'ясовують обставини події.

У місті Черкаси рятувальники під кригою на річці Дніпро виявили тіло чоловіка, використовуючи підводний безпілотник.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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Як зазначено, під час патрулювання узбережжя Дніпра в районі пляжу “Рів'єра” на відстані близько 150 метрів від берега водолази ДСНС виявили ймовірне місце провалу людини під лід.

Фахівці за допомогою дрону обстежили дно річки та побачили тіло чоловіка.

"Відділенням пошукових водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП із глибини близько 6 метрів тіло загиблого піднято на поверхню та передано співробітникам поліції", - зазначили у відомстві.

Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Кіровоградській області на річці провалилися під кригу двоє дітей, 2009 і 2012 року народження. Врятувати їх, на жаль, не вдалося.

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