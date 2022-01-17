В Турции три сотрудника ООН попали под лавину, один из них погиб

В Турции три сотрудника ООН попали под лавину, один из них погиб

Погибший работал в представительстве ООН в турецком Газиантепе.

В горнолыжном центре Эрджиес в провинции Кайсери трое дипломатов Организации Объединенных Наций попали под лавину. В результате один из сотрудников ООН погиб.

Об этом сообщает местное издание Sabah.

По данным местных СМИ, лыжники попали под снежную лавину, взошедшую на территории Erciyes Ski Center. В ходе поисковых работ двух дипломатов, канадских туристов удалось найти. Их с травмами доставили в больницу. Третьего туриста нашли мертвым. Погиб 45-летний гражданин Канады, он работал в представительстве ООН в турецком Газиантепе.

Как сообщает издание, сотрудники ООН осуществляли спуск вне оборудованных трасс.

Напомним, в Карпатах 15 января во время восхождения на Говерлу травмировались 49-летняя женщина и ее 12-летний ребенок. Подробности читайте по этой ссылке.

Также в Ивано-Франковской области при восхождении на гору Говерла один человек погиб, еще двое получили травмы.

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