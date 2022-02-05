В Австрии погибли девять туристов из-за схода лавин

В Австрии погибли девять туристов из-за схода лавин

Один человек пропал без вести.

В Австрии в результате схода нескольких лавин погибли девять человек.

Об этом сообщило 5 февраля агентство Associated Press.

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Издание пишет, что такое количество несчастных случаев произошло за последние 24 часа в разных федеративных землях.

Три инцидента произошли в Форарльберге и Тироле. Там погибли восемь туристов. По данным полиции, во время одного схода лавин погибли шведские подданные и их австрийский проводник.

Кроме того, власти Тироля сообщили о гибели одного человека. Один турист пропал без вести.

Любителей зимнего отдыха в горах Австрии сообщают о том, что риск схождения лавин все еще сохраняется. К слову, по состоянию на вечер 4 февраля зарегистрировано по меньшей мере 31 отдельную лавину.

Как сообщалось, в горнолыжном центре Эрджиес в провинции Кайсери трое дипломатов Организации Объединенных Наций попали под лавину. В результате один из сотрудников ООН погиб.

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