Российские стратегические бомбардировщики "Шило" поднялись в небо над Беларусью: видео

Российские стратегические бомбардировщики "Шило" поднялись в небо над Беларусью: видео

Самолеты Ту-22М3 воздушно-космических сил РФ способны нести ракеты с ядерными боеголовками.

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 "Шило" воздушно-космических сил Российской Федерации выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь

Об этом сообщают в субботу, 5 февраля, российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны России.

Во время полета российских самолетов был отработан вопрос решения совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси.

В российском Минобороны добавили, что после выполнения всех поставленных задач бомбардировщики вернулись на аэродром базирования в России.

Как известно, стратегический бомбардировщик Ту-22М создавался для уничтожения локальных целей – прежде всего авианосных ударных группировок. На его вооружении ракеты дальнего действия Х-22 с ядерными боеголовками мощностью до мегатонны.

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Из-за своего внешнего вида этот бомбардировщик имеет неофициальное название "Шило". Также его называют "убийцей авианосцев".

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в том, что американские бомбардировщики якобы отрабатывали ядерный удар по России по двум разным направлениям — с запада и востока.

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