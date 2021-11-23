Россия обвинила США в "отработке ядерного удара"

Шойгу считает, что 10 американских бомбардировщиков отрабатывали сценарий нанесения ядерных ударов по России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в том, что американские бомбардировщики якобы отрабатывали ядерный удар по России по двум разным направлениям — с запада и востока.

Об этом сообщает Reuters.

Шойгу заявил, что американские самолеты приблизились к российской границе на расстояние 20 км.

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"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам России, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", — сообщил он в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Шойгу считает, что в ноябре во время учений стратегических сил США Global Thunder десять американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали сценарий нанесения ядерных ударов по России

"На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах", — сказал российский министр.

Россия и Китай договорились на встрече активизировать сотрудничество между своими вооруженными силами.

В свою очередь в Вашингтоне заявили, что учения Global Thunder, где использовали американские ядерные бомбардировщики B-52, являются ежегодными ядерными и командными учениями Стратегического командования США, предназначенными для проверки и демонстрации готовности ядерного потенциала Штатов.

Вашингтон уверяет, что учения прошли с соблюдением всех национальных и международных требований.

Напомним, что в России заявили о новых переговорах Путина и Байдена.

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