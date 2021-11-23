Росія звинуватила США у "відпрацюванні ядерного удару"

Шойгу вважає, що 10 американських бомбардувальників відпрацьовували сценарій завдання ядерних ударів по Росії.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу звинуватив США в тому, що американські бомбардувальники нібито відпрацьовували ядерний удар по Росії за двома різними напрямками — із заходу та сходу.

Про це повідомляє Reuters.

Шойгу заявив, що американські літаки наблизилися до російського кордону на відстань 20 км.

"За останній місяць здійснено близько 30 вильотів до кордонів Росії, що у 2,5 рази більше, ніж за відповідний період минулого року", — повідомив він під час переговорів з міністром оборони Китаю Вей Фенхе.

Шойгу вважає, що у листопаді під час навчань стратегічних сил США Global Thunder десять американських стратегічних бомбардувальників відпрацьовували сценарій завдання ядерних ударів по Росії.

"На цьому тлі російсько-китайська координація стає стабілізуючим фактором у світових справах", — сказав російський міністр.

Росія та Китай домовилися на зустрічі активізувати співпрацю між своїми збройними силами.

Своєю чергою у Вашингтоні заявили, що навчання Global Thunder, де використовували американські ядерні бомбардувальники B-52, є щорічними ядерними та командними навчаннями Стратегічного командування США, призначеними для перевірки та демонстрації готовності ядерного потенціалу Штатів.

Вашингтон запевняє, що навчання відбулися з дотриманням усіх національних та міжнародних вимог.

Нагадаємо, що в Росії заявили про нові переговори Путіна та Байдена.

Читайте також:

Велика "війна" США та РФ : Україна в заручниках нової зустрічі Байдена та Путіна

: Україна в заручниках нової зустрічі Байдена та Путіна Не втратила імперські інстинкти": Сурков у пропагандистській статті заявив, що "Росія розширюватиметься"

"Путін відчуває запах крові": у The Guardian пишуть про "нестабільність ослабленої Європи"