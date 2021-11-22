Динамо - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Стежте за текстовим репортажем надвідповідальної гри за участю "біло-синіх".

У вівторок, 23 листопада , київське "Динамо" прийматиме мюнхенську "Баварію" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в столиці України на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

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Після чотирьох турів "Динамо" з одним балом посідає останню сходинку групи E. "Баварія" (12 очок) достроково гарантувала собі путівку до плейоф.

Конкурентами киян у боротьбі за євровесну є "Барселона" (6 пунктів) і "Бенфіка" (4 бали). 23 листопада о 22:00 вони зустрінуться в очній битві на "Камп Ноу".

У матчі 2-го туру ЛЧ, який відбувся 29 вересня в Мюнхені, "Динамо" розгромно програло "Баварії" (0:5) .

. Поєдинки заключного шостого туру в квартеті E заплановано на 8 грудня: "Бенфіка" - "Динамо", "Баварія" - "Барселона".

Додамо, що перед очною битвою в Лізі чемпіонів команда Луческу розбила "Чорноморець" (6:1) в УПЛ, а підопічні Юліана Нагельсмана сенсаційно поступилися "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслізі.

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