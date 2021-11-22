Динамо – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Следите за текстовым репортажем сверхответственной игры с участием "бело-синих".

Во вторник, 23 ноября , киевское "Динамо" будет принимать мюнхенскую "Баварию" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок состоится в столице Украины на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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После четырех туров "Динамо" с одним баллом занимает последнюю строчку группы E. "Бавария" (12 очков) досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф.

Конкурентами киевлян в борьбе за евровесну является "Барселона" (6 пунктов) и "Бенфика" (4 балла). 23 ноября в 22:00 они встретятся в очном сражении на "Камп Ноу".

В матче 2-го тура ЛЧ, состоявшемся 29 сентября в Мюнхене, "Динамо" разгромно проиграло "Баварии" (0:5) .

. Поединки заключительного шестого тура в квартете E запланированы на 8 декабря: "Бенфика" – "Динамо", "Бавария" – "Барселона".

Добавим, что перед очной битвой в Лиге чемпионов команда Луческу разбила "Черноморец" (6:1) в УПЛ, а подопечные Юлиана Нагельсмана сенсационно уступили "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслиге.

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