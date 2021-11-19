"Динамо" через десять минут разбило "Черноморец" и вышло в лидеры УПЛ

"Динамо" через десять минут разбило "Черноморец" и вышло в лидеры УПЛ

И это перед ответственной игрой в Лиге чемпионов.

Киевское "Динамо" в рамках матча-открытия 15-го тура украинской Премьер-лиги разгромило одесский "Черноморец" со счетом 6:1 .

Все вопросы о победителе этой дуэли были решены еще в первой половине встречи, когда с 27 по 37 минуты коллектив Мирчи Луческу отправил в ворота соперника три "сухих" гола. Забитыми мячами за "бело-синих" отличились Виталий Буяльский и Витиньо (дубль).

Впрочем, уйти на перерыв с разгромным счетом футболистам "Динамо" не удалось, ведь за минуту до конца первого тайма одесситы один мяч отыграли – его автором стал Евгений Исаенко, права которого принадлежат именно "Динамо". Интересно, что перед игрой Луческу позволил арендованным игрокам сыграть против его коллектива. Итак, с первых минут вышли сразу трое футболистов "моряков", контрактами которых владеет "Динамо".

Не успел начаться второй тайм, как "Динамо" снова привело довели преимущество в три мяча — Денис Гармаш на 48 минуте ярким ударом из-за пределов штрафной сделал счет на табло 4:1.

На 52-й минуте номинальные гости (матч проходил в Киеве) получили право на пенальти. Главный судья шесть минут просматривал VAR, но все же назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Буяльский. Отметим, что во второй 45-минутке на поле появились еще два игрока "Черноморца", принадлежащие "Динамо" — Мохамед Кадири и Богдан Белошевский.

Точку в избиении одесситов поставил Владислав Кулач, который на 82 минуте удачно замкнул головой навес от Карлоса де Пены. Для Кулача это взятие ворот стало первым в футболке столичного клуба.