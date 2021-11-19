Американское ядерное оружие может появиться на востоке Европы — генсек НАТО

В случае отказа Германии от дальнейшего размещения на своей территории ядерных боеголовок, они могут оказаться в других европейских странах, в частности на восточных границах НАТО.

НАТО может разместить ядерное оружие к востоку от Германии, если Берлин откажется от американских ядерных боеголовок.

Как сообщает ТАСС, об этом в пятницу, 19 ноября, заявил на конференции NATO Talks генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг выразил надежду, что Германия останется участницей ядерного обмена – стратегии совместного использования ядерного оружия членами НАТО, являющейся важным элементом процесса ядерного сдерживания.

"Германия, конечно, может решать, размешать ли ядерное оружие в своей стране. Альтернатива этому – размещать ядерное оружие в других странах Европы, в частности к востоку от Германии", – сказал он.

Столтенберг также заявил, что НАТО "выступает в поддержку мира без ядерного оружия, но не может допустить, чтобы ядерного оружия не было у государств НАТО, при этом оно оставалось бы в других странах".

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Система совместного использования ядерного оружия НАТО, о которой говорил генсек НАТО, создает юридическую базу для размещения американского ядерного оружия в неядерных государствах Европы – членах Альянса. По данным DW, на базе ВВС США Бюхель в федеральной земле Рейналанд-Пфальц размещено около 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости немецкая армия может использовать в рамках совместных действий НАТО.

В рамках ядерного обмена НАТО Германия обязуется предоставлять самолеты, которые могут нести эти боеголовки. В то же время она получает право голоса при планировании операций НАТО с ядерным оружием.

Напомним, Соединенные Штаты Америки планируют производство не менее 480 новых ядерных авиабомб B61-12 для оснащения своих стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и B-21 Raider, а также американских и других истребителей-бомбардировщиков НАТО в Европе.

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