В Кременчуге по улице разбросали шкурки мертвых собачек

В Кременчуге по улице разбросали шкурки мертвых собачек

Полиция завела уголовное дело.

В Кременчуге Полтавской области на улицах заметили разбросанные шкуры погибших домашних животных. Полиция ищет шкуродера.

Об этом говорится в сообщении одного из местных сообществ.

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"Похоже, на Бресте появился живодер. Вчера (18 ноября. — Ред.) у мусорки лежала свежоснятая шкурка маленькой серой собачки, а сегодня — черно-белая шкурка. Вызвали полицию, приезжали следователи и написано заявление", — сказано в публикации.

Под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры начато уголовное производство, ведутся первоочередные следственные действия.

В пресс-службе Кременчугского районного управления полиции сообщили, что по этому факту начато уголовное производство, ведутся первоочередные следственные действия. Речь идет о ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными).

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Любую имеющуюся информацию об инциденте просят сообщать в дежурную часть Кременчугского районного управления по номеру (098) 739 26 30 или 102 или любым способом для установления всех обстоятельств.

Напомним, в Харькове неизвестный выбросил из квартиры в многоэтажке двух кошек. Их обнаружили жильцы дома у подъезда.

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