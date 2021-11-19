В Кременчуге по улице разбросали шкурки мертвых собачек

Полиция завела уголовное дело.
В Кременчуге Полтавской области на улицах заметили разбросанные шкуры погибших домашних животных. Полиция ищет шкуродера.
Об этом говорится в сообщении одного из местных сообществ.
"Похоже, на Бресте появился живодер. Вчера (18 ноября. — Ред.) у мусорки лежала свежоснятая шкурка маленькой серой собачки, а сегодня — черно-белая шкурка. Вызвали полицию, приезжали следователи и написано заявление", — сказано в публикации.
Под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры начато уголовное производство, ведутся первоочередные следственные действия.
В пресс-службе Кременчугского районного управления полиции сообщили, что по этому факту начато уголовное производство, ведутся первоочередные следственные действия. Речь идет о ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными).
Любую имеющуюся информацию об инциденте просят сообщать в дежурную часть Кременчугского районного управления по номеру (098) 739 26 30 или 102 или любым способом для установления всех обстоятельств.
Напомним, в Харькове неизвестный выбросил из квартиры в многоэтажке двух кошек. Их обнаружили жильцы дома у подъезда.
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