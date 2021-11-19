У Кременчуці вулицею розкидали шкірки мертвих песиків

Поліція розпочала кримінальну справу.
У Кременчуці Полтавської області на вулицях помітили розкидані шкури загиблих домашніх тварин. Поліція шукає шкуродера.
Про це йдеться в повідомленні однієї з місцевих спільнот.
"Схоже, на Бресті з'явився живодер. Учора (18 листопада. - Ред.) біля смітника лежала тільки знята шкірка маленького сірого песика, а сьогодні - чорно-біла шкірка. Викликали поліцію, приїжджали слідчі та написана заява", - сказано в публікації.
Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження, ведуться першочергові слідчі дії.
У пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції повідомили, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження, ведуться першочергові слідчі дії. Йдеться про ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами).
Будь-яку наявну інформацію щодо інциденту просять повідомляти до чергової частини Кременчуцького районного управління за номером (098) 739 26 30 або 102 або будь-яким способом для встановлення всіх обставин.
Нагадаємо, у Харкові невідомий викинув з квартири у багатоповерхівці двох котів. Їх знайшли мешканці будинку біля під'їзду.
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