Двухлетний мальчик спас семью от гибели

В доме произошло возгорание.

В американском Техасе двухлетний мальчик спас семью от пожара в их собственном доме.

Возгорание заметил только ребенок, пишет Texas News Today.

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Пожар произошел в ночь на 15 января. Тогда в доме находились супруги Натан и Кайла Дал, а также их пятеро детей. Как-то момент начался пожар, но мужчина и женщина не почувствовали запах гари, ведь утратили обоняние из-за инфицирования коронавирусом.

Около 4:30 утра в спальню вошел двухлетний Брендон. Он разбудил мать и сказал, что ему "горячо". Женщина сразу же вскочила с кровати, увидела пламя у двери и разбудила мужчину. Родители начали выводить детей из охваченного огнем дома.

Когда семья очутилась в безопасности на улице, сработала пожарная сигнализация. Из-за пожара семья потеряли дом и две машины. К счастью, благодаря Брендону удалось сохранить жизнь всех членов семьи.

Как сообщалось, в Шанхае в Китае спасли 55-летнего мужчину, который наглотался таблеток. Мужчина передал охранникам вокзала записку, в которой говорилось, что причиной его поступка является то, что его 29-летний сын до сих пор не женился.

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