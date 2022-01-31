Кароль впервые показала клип 10-летней давности, где предстала в объятиях красавчика в постели

Ролик снимал Алан Бадоев на песню "Переживем измены".

Украинская певица Тина Кароль заинтриговала своих поклонников.

Артистка опубликовала фрагмент из неизданного клипа на песню "Переживем измены". Ролик исполнительница сняла еще 10 лет назад, но кроме нее и режиссера Алана Бадоева работу никто не видел. Только сейчас Кароль показала тизер клипа в своем Instagram. В кадре Тина с короткими вьющимися волосами лежит на кровати в объятиях мужчины.

Как поделилась звезда в посте, полную версию клипа можно посмотреть на стриминговом сервисе Patreon Tina Karol (https://www.patreon.com/tinakarol). Стоимость подписки 2,99$ в месяц.

Интересно, что некоторые поклонники певицы подумали, что в кадре с Тиной Дан Балан.

Почему мужчина на первом кадре похож на Дана? Это уже шиза

Увидела, подумала, что Балан в начале – испугалась

Вот это всю Дантину сейчас заглючило на секунду. Как похож на тогокогонельзяназывать

Песня "Переживем измены"

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