Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор: названа дата

Очная встреча дипломатов пока не планируется.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля проведут телефонный разговор.

Об этом пишет российское издание TACC.

Как сообщила представитель Министерства внутренних дел России Мария Захарова, очная встреча дипломатов не планируется.

"Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", – сказала Захарова.

Напомним, США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, если РФ вторгнется в Украину.

Кроме того, в США отмечают, что они стремятся сохранить "стратегическую неопределенность" в вопросе санкций, которые будут введены против России в случае ее вторжения в Украину. По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, несмотря на то, что международное сообщество поощряет Кремль к дипломатии, "мы должны быть готовы к худшему".

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