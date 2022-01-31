Лавров і Блінкен проведуть телефонну розмову: названо дату

Очна зустріч дипломатів наразі не планується.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та держсекретар США Ентоні Блінкен 1 лютого проведуть телефонну розмову.
Про це пише російське видання TACC.
Як повідомила представниця Міністерства внутрішніх справ Росії Марія Захарова, очна зустріч дипломатів не планується.
"Очна зустріч не планується. У вівторок відбудеться телефонна розмова Лаврова та Блінкена", - сказала Захарова.
Нагадаємо, США планують запровадити санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, якщо РФ вторгнеться до України.
Крім того, у США зазначають, що вони прагнуть зберегти "стратегічну невизначеність" у питанні санкцій, які будуть запроваджені проти Росії в разі її вторгнення до України. За словами заступниці держсекретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд, попри те, що міжнародна спільнота заохочує Кремль до дипломатії, "ми маємо бути готовими до гіршого".
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