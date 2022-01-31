Дворічний хлопчик врятував сім'ю від загибелі

В будинку сталося займання.

В американському Техасі дворічний хлопчик врятував сім'ю від пожежі у їхньому власному будинку.

Займання помітила лише дитина, пише Texas News Today.

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Пожежа сталася у ніч проти 15 січня. Тоді в будинку перебували подружжя Натан і Кайла Дал, а також їхні п'ятеро дітей. Якось миті почалася пожежа, але чоловік і жінка не відчули запах гару, адже втратили нюх через інфікування коронавірусом.

Близько 4:30 ранку до спальні зайшов дворічний Брендон. Він розбудив матір і сказав, що йому "гаряче". Жінка відразу ж схопилася з ліжка, побачила полум'я біля дверей і розбудила чоловіка. Батьки почали виводити дітей з охопленого вогнем будинку.

Коли родина опинилася у безпеці на вулиці, спрацювала пожежна сигналізація. Через пожежу родина втратили будинок і дві машини. На щастя, завдяки Брендону вдалося зберегти життя всіх членів сім'ї.

Як повідомлялося, у Шанхаї, що в Китаї, врятували 55-річного чоловіка, який наковтався таблеток. Чоловік передав охоронцям вокзалу записку, в якій йшлось про те, що причиною його вчинку є те, що його 29-річний син і досі не одружився.

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