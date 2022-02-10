ЕС направил общий ответ России на ее "гарантии безопасности"

Содержание письма от ЕС в Россию остается неизвестным.

27 стран-участников Европейского союза направили России коллективный ответ на ее так называемые "гарантии безопасности". Письмо от имени главы министерств иностранных дел стран-участников передали постпреду России при ЕС Владимиру Чижову.

Об этом идет речь на сайте постоянного представительства РФ при ЕС в четверг, 10 февраля.

"Этот документ является реакцией на послание министра иностранных дел Российской Федерации по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года председателям внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады", — говорится в ответе.

Верховный представитель ЕС по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель, комментируя совместное письмо, от имени стран-участниц ЕС призвал Россию к отмене военного наращивания в Украине и вокруг нее и в Беларуси. "Разногласия должны решаться путем диалога и дипломатии", — указал глава дипломатии ЕС.

Я replied on behalf of EU Member States to letters they received from Minister Lavrov.



Tensions and disagreements должны быть resolved через dialog и diplomacy.



We call on Russia к de-escalate и to reverse его муниципальный строящийся и на краю Ukraine and in Belarus. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 10, 2022

Напомним, ранее страны Европейского союза получили от России письмо, в котором говорилось юридически предоставить РФ "гарантии безопасности".

Стоит отметить, что испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО по поводу предложенных Россией в декабре так называемых "гарантий безопасности". Да, Альянс выложил свой ответ на четырех страницах, а официальный Вашингтон – на пяти.

В Госдепе отреагировали на слив письменного ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" РФ, заметив, что не увидели признаков, указывающих на неподлинность обнародованного испанской газетой письменного ответа на предложения России.

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