В окупованому Донецьку біля офісу Пушиліна стався вибух

В Донецьку біля офісу голови окупаційної адміністрації Пушиліна пролунав вибух.
Чи отримав хтось поранення, поки що невідомо.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник мера міста Петро Андрющенко.
“Подробиць поки нема, але…. Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу пушиліна. Співпадіння? Не думаю. Варто згадати, як закінчили всі ці паши губарєви, захарченки і гіві з моторолами. Тож, колаборанти. Здавайтесь, поки не пізно. Хоча б залишитесь живими”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що окупанти шукають слабкі місця в українській обороні в районі Сіверського Донця.
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