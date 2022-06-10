В окупованому Донецьку біля офісу Пушиліна стався вибух

В Донецьку біля офісу голови окупаційної адміністрації Пушиліна пролунав вибух.

Чи отримав хтось поранення, поки що невідомо.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник мера міста Петро Андрющенко.

“Подробиць поки нема, але…. Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу пушиліна. Співпадіння? Не думаю. Варто згадати, як закінчили всі ці паши губарєви, захарченки і гіві з моторолами. Тож, колаборанти. Здавайтесь, поки не пізно. Хоча б залишитесь живими”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що окупанти шукають слабкі місця в українській обороні в районі Сіверського Донця.

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