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Пропагував "рускій мір": на Хмельниччині будуть судити колаборанта

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Пропагував "рускій мір": на Хмельниччині будуть судити колаборанта

Фото: pixabay.com

У Хмельницькій області будуть судити колаборанта.

Встановлено, що 37-річний мешканець Нетішина публічно підтримував військові дії окупантів країни-агресорки Росії та розв'язану в Україні війну. Крім того, чоловік пропагував "рускій мір".

Про це повідомило управління СБУ у Хмельницькій області.

Слідство також встановило, що підприємець виправдовував військові злочини росіян в Україні. Війну РФ він називав "спецоперацією" з "денацифікації" держави.

Підозрюваний обвинувачується за статтею "колабораційна діяльність".

Як повідомлялося, самопроголошеному "раднику голови "ДНР" повідомлено про підозру. Він був у змові з іншим представником окупаційної влади а території Каховського району в Херсонській області. Він віддав наказ викрасти журналіста газети "Новий день" через його громадянську позицію і професійну діяльність.

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