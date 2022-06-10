Пропагував "рускій мір": на Хмельниччині будуть судити колаборанта

У Хмельницькій області будуть судити колаборанта.
Встановлено, що 37-річний мешканець Нетішина публічно підтримував військові дії окупантів країни-агресорки Росії та розв'язану в Україні війну. Крім того, чоловік пропагував "рускій мір".
Про це повідомило управління СБУ у Хмельницькій області.
Слідство також встановило, що підприємець виправдовував військові злочини росіян в Україні. Війну РФ він називав "спецоперацією" з "денацифікації" держави.
Підозрюваний обвинувачується за статтею "колабораційна діяльність".
Як повідомлялося, самопроголошеному "раднику голови "ДНР" повідомлено про підозру. Він був у змові з іншим представником окупаційної влади а території Каховського району в Херсонській області. Він віддав наказ викрасти журналіста газети "Новий день" через його громадянську позицію і професійну діяльність.
Читайте також:
- Мали фото блокпостів і військових об'єктів: в Одесі затримали двох чоловіків
- Росія може ракетами обстріляти центр Києва - Монастирський
- Росіяни планували видавати паспорти СРСР мешканцям Київщини - СБУ