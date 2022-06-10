"Приват24" не працюватиме в ніч проти неділі

"Приват24" не працюватиме в ніч проти неділі

Мобільний банкінг "Приват24" на працюватиме в ніч проти неділі, 12 червня. Усе тому, що "ПриватБанк" проводитиме поточні регламентні роботи сервісу.

Зауважимо, що не будуть доступними застосунок та та web-версія "Приват24".

Про це повідомили у пресслужбі банку 10 червня.

"Для безпечної та якісної роботи сервісів "ПриватБанк" проводить поточні регламентні роботи у "Приват24" у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції. Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія "Приват24" будуть недоступні", – йдеться у повідомленні банку.

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Нагадаємо, від 1 червня "ПриватБанк" повернув обов’язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів.

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