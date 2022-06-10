Стався збій у роботі "Приват24": що трапилось

У роботі мобільного банкінгу "Приват24" 10 червня стався збій. Так, у деяких користувачів виникають проблеми під час проведення платежів.
У "ПриватБанку" пообіцяли все полагодити протягом години.
Про це речник банку Олег Серга розповів у коментарі "РБК-Україна".
"Ситуативна (проблема – ред.) у деяких клієнтів через пікове навантаження платежів. Протягом години повністю нормалізується", – сказав представник фінустанови.
Зауважимо, що 10 червня під час здійснення платежів у застосунку "Приват24" у клієнтів виникла проблема – відображалося повідомлення про те, що "сервер не відповідає".
Нагадаємо, в середині травня у клієнтів виникли проблеми із входом до застосунку "Приват24".
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