Стався збій у роботі "Приват24": що трапилось

Стався збій у роботі "Приват24": що трапилось

У роботі мобільного банкінгу "Приват24" 10 червня стався збій. Так, у деяких користувачів виникають проблеми під час проведення платежів.

У "ПриватБанку" пообіцяли все полагодити протягом години.

Про це речник банку Олег Серга розповів у коментарі "РБК-Україна".

"Ситуативна (проблема ­­– ред.) у деяких клієнтів через пікове навантаження платежів. Протягом години повністю нормалізується", – сказав представник фінустанови.

Зауважимо, що 10 червня під час здійснення платежів у застосунку "Приват24" у клієнтів виникла проблема – відображалося повідомлення про те, що "сервер не відповідає".

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Нагадаємо, в середині травня у клієнтів виникли проблеми із входом до застосунку "Приват24".

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