Вчені знайшли черепаху, яка "вимерла" понад 100 років тому

Американські вчені під час нового дослідження змогли підтвердити, що знайдена 2019 року на острові Фернандіна (одному з Галапагоських островів) гігантська черепаха належить до того ж виду, що і знайдена 1906 року тварина.

Це було востаннє, коли вчені зустрічали представника виду Chelonoidis phantastica у дикій природі. Але тепер вчені сподіваються, що можна знайти й інші черепахи цього виду.

Про це повідомляє Gizmodo.

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Гігантську черепаху, яку назвали Фернанда, 2019 року вчені виявили на острові Фернандіна. Тоді вони дійшли висновку, що ця тварина може бути живою представницею черепах, що давно вимерли.

Але весь цей час вчені шукали докази зв'язку знайденої черепахи з єдиним відомим представником вимерлого виду Chelonoidis phantastica.

І тільки зараз вчені з Прінстонського університету порівняли ДНК Фернади з ДНК черепахи, яку востаннє бачили 1906 року й підтвердили, що це один і той самий вид.

Наразі Фернанда — це єдина відома жива черепаха острова Фернандіна і лише друга зареєстрована представниця цього виду.

Також під час дослідження вчені з'ясували, що черепахи з острова Фернандіна є родичами черепах з дуже віддаленого від Фернандіна острова Еспаньола. Як саме предки Фернанди дісталися нового місця проживання поки залишається загадкою.

"Наразі Фернанді вже понад 50 років і вона живе в спеціальному центрі Галапагоського національного парку, адже на самому острові дуже мало рослинності й тому вона виглядає трохи менше за своїх родичів — інших гігантських черепах. Але ми сподіваємося знайти й інших представників цього, як виявилося, не вимерлого вигляду", — сказав дослідник Гогран.

Раніше стало відомо, що палеонтологи виявили скам'янілі рештки нового виду хижих динозаврів в Єгипті. Вчені вважають, що цей хижак мав довжину тіла приблизно 6 метрів та переміщувався на двох нижніх кінцівках.

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