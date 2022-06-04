Вчені нарешті з’ясували, навіщо жирафі довга шия

Під час свого недавнього дослідження вчені вивчили скам'янілість тварини Discokeryx xieshi з раннього міоцену, вік якої становить майже 17 мільйонів років.

Нове дослідження припускає, що у жирафів розвинулися довгі шиї в результаті статевого відбору, а їхнє походження йде від D. xiezhi. Сьогодні довгі шиї жирафів служать важливою метою в годуванні, боротьбі та уникненні хижаків.

Про це пише Inverse.

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Зокрема, спосіб боротьби жирафа, званий "боротьбою шиями",, пов'язаний з кращим методом боротьби жуйних тварин з короткою шиєю — ударом головою.

Жуйні тварини потребували рогів для боротьби. Через те, що вони травоїдні, зуби більше підходять для подрібнення рослинності, а не для розрізання плоті. Тому вони не можуть завдавати смертельних укусів, як леви.

Боротьба шиями — це ще й демонстрація спарювання. Самці жирафів переслідують інших самців жирафів, щоб змагатися за самку. Самець із переважливими осиконами має перевагу, тому його риси передаються потомству після спарювання.

"Суть у вивченні D. xiezhi полягає в тому, що він показує, як статевий відбір відіграв важливу роль у морфології шиї предка жирафа. Причому таке пояснення може бути використане і для сучасного жирафа", — зазначили вчені.

Раніше спеціалісти з'ясували - зебри білі з чорними смугами чи навпаки.

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