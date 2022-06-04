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Від 15 червня у Празі закривається найбільший центр для українських біженців

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Від 15 червня у Празі закривається найбільший центр для українських біженців

Фото: УНІАН

У Празі на невизначений термін закривається центр реєстрації українських біженців у районі Височани.

Про закриття центру для українських біженців від15 червня 2022 року повідомляє видання Tn.nova.cz.

Кількість біженців з України в Празі, за  словами міського голови Праги Зденека Гржиба, вчетверо перевищує кількість українських громадян в інших регіонах, місто вичерпало свої можливості для приймання українців щодо житлового фонду та інфраструктури. Тому було вирішено -  перенаправляти біженців  до інших регіонів, де є вільні місця.

Центр обіцяють відкрити після того, як кількість біженців між усіма регіонами зрівняється.

Центр прийому вимушено переміщених українців у Височанах, район Праги, обслуговував понад 90 000 біженців. Через велику кількість переважно ромських біженців з України, у кварталах Праги були побудовані «наметові містечка» для біженців. Біженці ромської національності приїжджають у Чехію з території Угорщини, оскільки мають подвійне угорсько-українське громадянство. Загалом у Чехії перебувають 357 566 українських біженців.

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