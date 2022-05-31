Як зберегти полуницю свіжою якнайдовше: корисні поради

Полуниці, якщо зберігати її правильно, можуть лежати в холодильники протягом тижня. Поради як вибирати, мити, зберігати полуницю читайте в матеріалі ТСН.ua

Ретельно вибирайте полуницю. Купуючи ягоду, ретельно її огляньте, щоб виявити несвіжу ягоду. Плями на ягоді, розім'яті ягоди свідчать, що полуниця не дуже свіжа, можливо навіть почала підгнивати. Вибирайте сухі ягоди, у будь-якому разі, вологі ягоди зіпсуються набагато швидше. Не купуйте потемніли або м'які ягоди, тим більше полуницю на якій почала рости пліснява.

Збираючи ягоди на своєму городі, дочекайтеся, поки ягоди достигнуть і стануть яскраво-червоними, але при цьому все ще залишаться досить твердими.

Перед тим як зберігати полуницю, обов'язково переберіть її. Навіть якщо ви ретельно вибирали полуницю в магазині чи на базарі, перед відправлянням на зберігання, в холодильник переберіть ягоди, викиньте пом'яті та зіпсовані.

Підбирайте правильне упаковування для зберігання полуниці. Найкраще тримати полуницю в дерев'яній, картонній чи навіть пластиковій коробці, але обов'язково з дірками для вентиляції. Не тримайте ягоди в поліетиленовому пакеті. Укладаючи полуницю в тару шарами, перекладіть її паперовим рушником. Таким чином полуниця буде сухою.

Полуницю потрібно мити перед вживанням. Якщо вимити полуницю заздалегідь, вона почне вбирати воду, ягоди розкиснуть. Щоб уникнути цього, мийте ягоду безпосередньо перед тим, як її використати. Якщо ягода помита, а потрібно її довше зберегти, підсушіть її за допомогою паперового кухонного рушника.

Використовуйте оцет. Розчин оцту та води допоможуть видалити бактерії з ягід. Якщо довелось купити полуницю, серед якої багато уражених пліснявою, переберіть полуницю, викиньте уражену, а ті що залишилися обробити сумішшю з однієї частини оцту та трьох частин води.

Зберігайте полуницю в окремому місці холодильника. Оптимальна температура зберігання полуниці - 0-2ºC. Зберігати ягоди полуниці краще в нижньому висувному відсіку холодильника, в спеціальному відсіку для фруктів і овочів.

Заморожування полуниці. Полуницю можна зберегти ще довше, якщо її заморозити. Для заморожування ягід добре підходять пластикові контейнери та контейнери з товстого скла. Можна також використовувати спеціальні пластикові пакети для заморожування із кліпсою. Але не укладайте полуницю занадто щільно, щоб не отримати в результаті суцільну масу. Залишайте контейнер незаповненим на 1,5-2 сантиметри, тому що при заморожуванні ягода збільшується в об'ємі.

Якщо заморожувати ягоди без додавання цукру або сиропу, найкраще розсипати їх в один шар на піддон морозильної камери й заморозити так впродовж декількох годин. Після цього заморожені ягоди розкласти по контейнерах або пакетах. У такий спосіб ягоди не перетворяться в кашу, можна отримати окремі ягоди.

Заморожувати ягоди можна цілі, порізані, або з цукром. Додавання цукру або цукрового сиропу допоможе зберегти смак, аромат і форму ягід. 100 грамів цукру вистачить на літр ягоди. Можна приготувати цукровий сироп, змішавши цукор і теплу воду в співвідношенні один до одного та залити ним ягоди, щоб вони були повністю покриті сиропом. Цукор або цукровий сироп краще додавати в ягоди, коли вони вже розкладені по контейнерах.

При розморожуванні полуниці, поставте її в холодильник і дайте відтанути.

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