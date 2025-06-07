Как хранить клубнику

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Тщательно выбирайте клубнику. Покупая ягоду, тщательно осмотрите ее, чтобы обнаружить несвежую. Пятна на ягоде, размятые ягоды свидетельствуют, что клубника не очень свежая, возможно, даже начала подгнивать. Выбирайте сухие ягоды, в любом случае влажные испортятся гораздо быстрее. Не покупайте потемневшие или мягкие ягоды, тем более клубнику, на которой начала расти плесень.

Собирая ягоды на своем огороде, дождитесь, пока они созреют и станут алыми, но в то же время все еще будут оставаться достаточно жесткими.

Перед тем, как хранить клубнику, обязательно нужно перебрать ее.

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Подбирайте правильную упаковку для хранения клубники. Лучше всего держать клубнику в деревянной, картонной или пластиковой коробке, но обязательно с дырками для вентиляции. Не держите ягоды в полиэтиленовом пакете. Укладывая клубнику в тару слоями, переложите ее бумажным полотенцем. Таким образом, клубника будет сухой.

Клубнику нужно мыть перед употреблением. Если вымыть клубнику заранее, она начнет впитывать воду, ягоды раскиснут. Чтобы избежать этого, мойте ягоду непосредственно перед использованием. Если ягода вымыта, а нужно ее дольше сохранить, подсушите ее с помощью бумажного полотенца.

Используйте уксус. Раствор уксуса и воды поможет удалить бактерии из ягод. Если пришлось купить клубнику, среди которой много пораженных плесенью ягод, надо перебрать ее, выбросить пораженную, а оставшуюся обработать смесью из одной части уксуса и трех частей воды.

Храните клубнику в отдельном месте в холодильнике. Оптимальная температура хранения клубники — 0-2ºC.

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Замораживание клубники. Клубнику можно сохранить еще дольше, если ее заморозить. Для замораживания ягод хорошо подходят пластиковые контейнеры и контейнеры из толстого стекла. Можно использовать специальные пластиковые пакеты для замораживания с клипсой. Но не укладывайте клубнику очень плотно, чтоб не получить в итоге сплошную массу. Оставляйте контейнер незаполненным на 1,5-2 сантиметра, так как при замораживании ягода увеличивается в объеме.

Если замораживать ягоды без добавления сахара или сиропа, лучше рассыпать их в один слой на поддон морозильной камеры и заморозить так в течение нескольких часов. После этого замороженные ягоды разложить по контейнерам или пакетам. Таким образом ягоды не превратятся в кашу, можно получить отдельные ягоды.

Замораживать ягоды можно целые, изрезанные или с сахаром. Добавление сахара или сахарного сиропа поможет сохранить вкус, аромат и форму ягод. 100 г сахара хватит на литр ягоды. Можно приготовить сахарный сироп, смешав сахар и теплую воду в соотношении друг к другу и залить им ягоды, чтобы они были полностью покрыты сиропом. Сахар или сахарный сироп лучше добавлять к ягодам, когда они уже разложены в контейнеры.

При размораживании клубники положите ее в холодильник и дайте оттаять.

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