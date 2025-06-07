Пенсия в Украине— от чего зависит размер выплат

размер пенсии в Украине определяется несколькими факторами / © Pixabay

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В Украине при назначении пенсии важен не только стаж, но и зарплата. Так что чем она выше, тем выше будет пенсия. А если вы проработали 40 лет на минимальной зарплате, то рассчитывать на высокую пенсию не стоит.

От чего зависит размер пенсии

В Украине размер пенсии зависит от средней заработной платы в стране на момент выхода на пенсию, личного коэффициента заработной платы пенсионера, который показывает, насколько официальная зарплата пенсионера была больше, равной или меньше средней заработной платы по стране, и коэффициента страхового стажа.

Еще в 2023 году ввели новые требования к стажу украинцев, которые собираются выходить на пенсию.

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Согласно требованиям, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2024 году, нужно иметь не менее 31 года страхового стажа. В дальнейшем необходимая продолжительность стажа будет расти на один год, пока 2028 не достигнет 35 лет.

Кроме того, чтобы уйти на пенсию в 63 года, украинцы должны иметь стаж работы от 21 до 31 года, а в 65 лет — 15-21 лет.

Если в 2025 году вы достигли пенсионного возраста в 60 лет, но нет необходимого страхового стажа продолжительностью 30 лет, то пенсию вам назначат с достижением 63 лет.

Как рассчитывается размер пенсии по возрасту

Для расчета пенсии используют заработную плату за последние три года по данным Пенсионного фонда. Эту зарплату нужно умножать на отношение собственной зарплаты к средней и умножить на стаж в годах и на 1%.

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Средняя зарплата за последние три года составляет 13 547 грн. Средний размер пенсионных выплат по состоянию на конец апреля составил 5 743,27 гривны. А работающие пенсионеры получали пенсию в среднем 6 094,28 гривны.

Раньше мы писали, как узнать, когда придет пенсия. Больше об этом читайте в новости.