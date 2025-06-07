Розмір пенсії в Україні визначається кількома факторами / © Pixabay

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В Україні у разі призначенні пенсії важливий не лише стаж, а й зарплата. Тож чим вона вища, тим вищою буде пенсія. А якщо ви пропрацювали 40 років на мінімальній зарплаті, то розраховувати на високу пенсію не варто.

Від чого залежить розмір пенсії

В Україні розмір пенсії залежить від середньої заробітної плати в країні на момент виходу на пенсію, особистого коефіцієнту заробітної плати пенсіонера, який показує, наскільки офіційна зарплата пенсіонера була більшою, рівною або меншою за середню заробітну плату по країні, та коефіцієнту страхового стажу.

Ще 2023 року запровадили нові вимоги до стажу українців, які збираються виходити на пенсію.

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Згідно з вимогами, щоб вийти на пенсію у 60 років 2024 року, потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Надалі необхідна тривалість стажу зростатиме на один рік, доки 2028 року не досягне 35 років.

Окрім того, щоб піти на пенсію у 63 роки, українці повинні мати стаж роботи від 21 до 31 років, а у 65 років — 15-21 років.

Якщо 2025 року ви досягнули пенсійного віку у 60 років, але не маєте необхідного страхового стажу тривалістю 30 років, то пенсію вам призначать із досягненням 63 років.

Як розраховується розмір пенсії за віком

Для розрахунку пенсії використовують заробітну плату за останні три роки за даними Пенсійного фонду. Цю зарплату потрібно множити на відношення власної зарплати до середньої та помножити на стаж у роках і на 1%.

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Середня зарплата за три останні роки становить 13 547 грн. Середній розмір пенсійних виплат, станом на кінець квітня становив 5 743,27 гривні. А пенсіонери, що працюють, отримували пенсію в середньому 6 094,28 гривні.

Раніше ми писали, як дізнатися, коли прийде пенсія. Більше про це читайте у новині.