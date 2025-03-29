Пенсія для військових: коли вони можуть звернутися за перерахунком

ЗСУ. / © Unsplash

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Пенсійні виплати для військових в Україні регулюється окремим законодавством. Зокрема, ним встановлено особливі умови розрахунку розмірів виплат, а також вимоги щодо стажу та віку виходу на пенсійне забезпечення.

Коли військові можуть звернутися за перерахунком пенсії, повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.

Право звернутися за перерахунком пенсії мають звільнені зі служби військовослужбовці (крім випадків призначення пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловіку), яка призначається незалежно від звільнення зі служби). Перерахунок раніше призначених пенсій відбувається на підставі необхідних для цього документів.

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“Після звільнення із служби таких осіб виплата пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, служби цивільного захисту до дня фактичного звільнення”, - йдеться у повідомленні.

Зберігається право на пенсію військовослужбовців у разі:

призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

прийняття за контрактом на військову службу чи службу цивільного захисту.

Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде меншим за розмір, який вони отримували до призову або повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється в розмірі, який вони отримували до прийняття на службу в особливий період.

Звільненим із служби військовослужбовцям, особам, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів, чи очікується підвищення мінімальної зарплати 2025 року.

Дата публікації 21:01, 28.03.25 Кількість переглядів 6 США «викручують» надра в України, а Європа формує «коаліцію охочих»!