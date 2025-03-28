Пенсії в квітні: кому перерахують виплати

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В Україні в квітні відбудеться перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють.

Кому перерахують виплати з 1 квітня і коли підвищені пенсії виплатять, повідомляється у матеріалі “NV”.

У квітні 2025 року проведуть перерахунок пенсій для пенсіонерів без додаткового звернення до територіальних органів Пенсійного фонду. Йдеться про осіб:

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які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяці страхового стажу після призначення /попереднього перерахунку/ пенсії;

які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менше 24 місяці страхового стажу, але після призначення /попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки.

У 2025 році буде перераховано пенсії, які призначені чи перераховані 2023-го. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок.

Втім, перерахунок не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років та які не досягли 60 років.

Дата проведення перерахунку — 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (строк подачі звітів — до 10 травня).

Як повідомлялося, українці отримали індексовану пенсію. Наразі середня пенсія в Україні становить 6 345 гривень.

Дата публікації 20:20, 26.03.25 Кількість переглядів 65 Сотні мільярдів на спецпенсії! Депутати провалили закон зі зменшення виплат “обраним”