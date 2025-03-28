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Пенсії в квітні: кому перерахують виплати
Право на перерахунок визначає страховий стаж.
В Україні в квітні відбудеться перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють.
Кому перерахують виплати з 1 квітня і коли підвищені пенсії виплатять, повідомляється у матеріалі “NV”.
У квітні 2025 року проведуть перерахунок пенсій для пенсіонерів без додаткового звернення до територіальних органів Пенсійного фонду. Йдеться про осіб:
які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяці страхового стажу після призначення /попереднього перерахунку/ пенсії;
які після призначення /попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менше 24 місяці страхового стажу, але після призначення /попереднього перерахунку пенсії пройшло не менш ніж два роки.
У 2025 році буде перераховано пенсії, які призначені чи перераховані 2023-го. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок.
Втім, перерахунок не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років та які не досягли 60 років.
Дата проведення перерахунку — 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (строк подачі звітів — до 10 травня).
Як повідомлялося, українці отримали індексовану пенсію. Наразі середня пенсія в Україні становить 6 345 гривень.