Пенсии в апреле: кому перечислят выплаты

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В Украине в апреле состоится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Кому пересчитают выплаты с 1 апреля и когда повышенные пенсии выплатят, сообщается в материале NV .

В апреле 2025 года проведут перерасчет пенсий для пенсионеров без дополнительного обращения в территориальные органы Пенсионного фонда. Речь идет о лицах:

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которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения / предварительного перерасчета / пенсии;

которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения / предварительного перерасчета пенсии прошло не менее двух лет.

В 2025 году будут перечислены пенсии, которые назначены или перечислены в 2023 году. Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный на 1 марта года, в котором производится перерасчет.

Впрочем, перерасчет не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет и не достигшая 60 лет.

Дата проведения перерасчета – 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов - до 10 мая).

Как сообщалось, украинцы получили индексированную пенсию. В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 6 345 гривен.