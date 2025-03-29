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Украину 29 марта накрыла очень мощная магнитная буря
Довольно длительное время активность Солнца высока.
Суббота, 29 марта, отметится сильной магнитной бурей красного уровня. Ее К-индекс 7.
Об этом стало известно из информации на ресурсе meteoagent .
Уже достаточно продолжительное время активность Солнца высока. Практически весь март уровень магнитной бури не опускался ниже красного уровня. В течение месяца всего несколько дней они были средней мощности.
Заметим, что солнечная активность постоянно меняется. Поэтому следует отслеживать солнечные вспышки и геомагнитные бури.
Во время сильных магнитных возмущений люди жалуются на повышенное АД, мигрени, головокружение и снижение работоспособности. В период магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания.