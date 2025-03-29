Премьер Дании призвала США усилить безопасность в Арктике

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен / © Associated Press

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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Гренландия входит в НАТО, поэтому Альянс должен больше внимания уделять безопасности в Арктике.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что вице-президент США Венс во время своего визита в Гренландию дал четко понять, что Вашингтон уважает суверенитет и право местных жителей на самоопределение.

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«Дания — хороший и сильный союзник. Для всех членов НАТО. Мы стоим перед угрозой России. И мы значительно увеличили расходы по обороне. На протяжении многих лет мы стояли бок о бок с американцами в очень сложных ситуациях. Поэтому описание Дании, сделанное вице-президентом, не является точным», — отметила Фредериксен.

Вместе с тем она призвала повысить ситуацию в Арктике с помощью «большего наблюдения, новых арктических кораблей, беспилотников дальнего радиуса действия и спутниковой связи».

«Больше возможностей появится позже. И мы сможем укрепить безопасность быстрее, если сможем получить необходимую поставку, в том числе и от США», — написала глава датского правительства.

Фредериксен отметила, что Гренландия является частью НАТО, поэтому Альянсу следует усилить свое присутствие в регионе, чтобы повысить безопасность.

«Мы готовы днем и ночью сотрудничать с американцами. Сотрудничать на необходимых международных правилах игры. И на усилении обороны всех членов НАТО», — написала Фредериксен.

Ранее сообщалось, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен раскритиковал последние заявления Дональда Трампа по поводу претензий США на Гренландию, назвав их вмешательством во внутренние дела королевства.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты не намерены увеличивать свое военное присутствие в Гренландии, но будут инвестировать в укрепление безопасности вокруг региона.