Вэнс посетит Гренландию, чтобы "жена не развлекалась сама"

Вэнс отправляется в Гренландию, чтобы встретиться с женой.

Вице — президент США Джей Ди Венс планирует на этой неделе посетить Гренландию. Он заявил, что поездка преследует цель не только встречи с находящейся на острове женой, но и оценку ситуации безопасности в регионе.

В видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Х, Венс выразил обеспокоенность ростом внешнего давления на Гренландию. По его словам, некоторые государства пытаются использовать территорию острова и близлежащие воды как инструмент геополитического влияния на Северную Америку.

"Мы считаем важным защищать не только интересы Соединенных Штатов и Канады, но и безопасность самих гренландцев", — подчеркнул он.

Вэнс также подчеркнул, что Гренландии долгое время не уделяли должного внимания со стороны западных партнеров, в том числе Дании и США. Теперь, по его словам, пора изменить эту ситуацию.

Во время визита он планирует побывать на американском военном объекте на северо-западе острова, принадлежащего инфраструктуре Космических сил США.

Также он в шутку добавил, что не хочет оставлять жену "развлекаться без него".

Напомним, что в Гренландии возмущены заявлениями президент США Дональда Трампа об аннексии острова.

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