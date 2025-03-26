Венс відвідає Гренландію, щоб "дружина не розважалася сама"

Венс вирушає до Гренландії, щоб зустрітися з дружиною.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує цього тижня відвідати Гренландію. Він заявив, що поїздка має на меті не лише зустріч з дружиною, яка перебуває на острові, а й оцінку безпекової ситуації в регіоні.

У відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соцмережі Х, Венс висловив занепокоєння зростанням зовнішнього тиску на Гренландію. За його словами, деякі держави намагаються використати територію острова та прилеглі води як інструмент геополітичного впливу на Північну Америку.

"Ми вважаємо важливим захищати не лише інтереси Сполучених Штатів і Канади, а й безпеку самих гренландців", — наголосив він.

Венс також підкреслив, що Гренландії тривалий час не приділяли належної уваги з боку західних партнерів, зокрема Данії та США. Тепер, за його словами, настав час змінити цю ситуацію.

Під час візиту він планує побувати на американському військовому об’єкті на північному заході острова, який належить до інфраструктури Космічних сил США.

Також він жартома додав, що не хоче залишати дружину "розважатися без нього".

Нагадаємо, що у Гренландії обурені заявами президент США Дональда Трампа про анексію острова.

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