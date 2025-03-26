Совбез ООН соберется, чтобы обсудить ситуацию в Украине

Заседание состоится по инициативе Франции и Панамы.

Совет Безопасности ООН соберется 26 марта 2025 года на заседание по гуманитарной ситуации в Украине в связи с последними российскими обстрелами.

Об этом пишет Укринформ.

Заседание состоится по инициативе Франции и Панамы, по настоянию украинской делегации.

Начало – в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 16:00 – по Киеву – ред.).

Напомним, ранее один из участников российской делегации Григорий Карасин заявил, что переговоры РФ и США по прекращению огня будут продолжены и к ним привлекут ООН и другие страны.