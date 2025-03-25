США и Украина завершили второй раунд переговоров

О чем договорились стороны – пока неизвестно.
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершились переговоры между делегациями США и Украины.
Об этом сообщает "Суспільне".
Переговоры продолжались несколько часов. О результатах ничего пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что между украинской и американской делегациями начался новый раунд переговоров в Саудовской Аравии по достижению перемирия.
Напомним, ранее ряд СМИ писали, что, проведя более 12 часов за столом переговоров в понедельник, США и Россия сделают совместное заявление по их итогам в 10 утра 25 марта.
Впоследствии пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров в Саудовской Аравии не будет обнародоваться, поскольку это технические консультации.
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